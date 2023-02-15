Он пояснил, что канатка соединит две крупные городские магистрали, расположенные по обоим берегам реки Оки – проспекты Ленина и Гагарина, связав станцию метро «Заречная» и парк «Швейцария». Протяженность маршрута составит 3 340 метров, время в пути – 15 минут.

«Пропускная способность канатной дороги оценивается в 10 тыс. человек в сутки, пассажиропоток в год составит 3,6 млн человек. Размер тарифа за проезд будет утвержден правительством области. Проект полностью реализуется за счет внебюджетных средств по принципу ГЧП в рамках концессионного соглашения между регионом и инвестором. Для проектирования будет привлечена инжиниринговая компания «Национальные канатные дороги», дочерняя компания АО «Кавказ.РФ», — уточняет пресс-служба Урбантех.

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов отметил, что канатная дорога будет работать и как часть системы общественного транспорта, и как туристический объект.

«Ее создание сделает Заречный бульвар и окружающую территорию еще одной точкой притяжения, которую можно и нужно благоустраивать и наполнять активностями. Канатная дорога также улучшит связь между Заречной и Нагорной частями, сделает более доступными для жителей и гостей Нижнего Новгорода парк «Швейцария» и городской аквапарк», — цитирует пресс-служба замгубернатора.