"Депутаты ЗСК в ходе очередной сессии поддержали решения о создании лесопарковых зон города-курорта Анапы размером 3,8 га и Гулькевичского района площадью 12 га, а также об увеличении уже существующего зеленого пояса города Туапсе на 10,5 га", — говорится в сообщении.

По словам председателя Заксобрания Юрия Бурлачко, появление новых зеленых зон улучшит не только экологию, но и внешний вид районов.

"Создание лесопарковых поясов вблизи жилых кварталов — большой вклад в повышение качества жизни населения Краснодарского края", — отметил Бурлачко.