«Из-за обострения конфликта между РФ и Украиной Финляндия закрыла свою восточную границу для россиян, но это не остановило шоппинг-туризм в страну через Норвегию. Финская таможня не может пресечь этот поток российских граждан из-за шенгенских правил», — пишет издание.

Как отмечается, ежедневно финско-норвежскую границу в Няянтямё пересекает множество автомобилей с гражданами РФ. Они едут из России с действующими шенгенскими визами через КПП Стурскуг в Норвегии.

«Такой вид проезда является полностью легальным, так как после прохождения через норвежский пункт пропуска эти путешественники имеют право перемещаться по всей шенгенской зоне», — пишет издание.

Россияне в основном отправляются в Финляндию в шоппинг-туры, несмотря на то, что покупка товаров стоимостью более 300 евро для них под запретом. Туристы покупают сыр, кофе, шоколад, обувь, детскую одежду, витамины.

В МИД Финляндии отметили, что приграничные магазины должны отказывать россиянам в покупке товаров, если они входят в перечень запрещенных ЕС для ввоза в Россию.

В свою очередь, некоторые торговые точки еще в прошлом году отказались продавать россиянам товары в формате duty free: они могут купить что-то, но только если не потребуютт возврата налога. В таких случаях продавец даже не спрашивает паспорт.

Финляндия с 30 сентября 2022 года закрыла границу для россиян, въезжающих с туристическими целями. Оформление виз туристам также прекращено, въехать можно только для учебы, лечения или по приглашению близких родственников.