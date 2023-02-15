Внутренними рейсами были отправлены 1,75 млн пассажиров (+11,3% г/г), за рубеж — 630 тыс. (-32,3%).

Наиболее популярными внутрироссийскими направлениями стали Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград и Екатеринбург.

Самым востребованным международным направлением стал Стамбул, пассажиропоток в сообщении с которым увеличился в 1,5 раза. Также популярностью пользовались Пхукет, Дубай, Ереван и Бангкок.

Основную загрузку "Шереметьево" в январе обеспечили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", Smartavia и Nordwind Airlines. Также в январе национальный авиаперевозчик Армении Fly Arna открыл прямые рейсы из "Шереметьево" в Ереван.

На "Шереметьево" в прошлом месяце пришлось 48% всех пассажирских перевозок в Московском авиаузле, отмечается в сообщении. Два других аэропорта авиаузла — "Домодедово" и "Внуково" — пока не отчитывались о перевозках за январь.