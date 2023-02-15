"Авиакомпания восстановила и провела успешный тестовый полет восстановленного самолета SSJ100. Это один из двух бортов, которые ранее были поставлены перевозчику в лизинг ГТЛК и по состоянию на конец 2022 года находились в разукомплектованном состоянии", — отметили в компании.

У самолета были заменены основные опоры шасси, проведен ремонт двух двигателей SAM-146 и вспомогательной силовой установки. "Поддержание летной годности воздушных судов относится к зоне ответственности арендатора", — уточнили в ГТЛК.

Контрольно-испытательный полет SSJ100 состоялся 15 февраля. АК "Якутия" подала документы на выписку сертификата летной годности и на включение самолета в сертификат эксплуатанта.

Ожидается, что воздушное судно в ближайшее время будет задействовано на регулярных рейсах авиакомпании на дальневосточных маршрутах.

Всего в парке "Якутии" четыре SSJ100, все они поставлены ГТЛК. Ранее в лизинговой компании заявляли, что два авиасудна "находятся в неисправном состоянии и разукомплектованы". При этом задолженность перевозчика по аренде лайнеров достигла 1,6 млрд рублей, а текущие платежи осуществлялись частично. Договоры аренды самолетов, находящихся не в состоянии летной годности, планировались к расторжению.

В ноябре 2022 года гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих по итогам встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым и руководством авиакомпании сказал журналистам, что часть долга авиакомпании "Якутия" перед ГТЛК за аренду самолетов SSJ100 будет погашена за счет бюджетных средств республики.

"Якутия" находится "не в лучшем состоянии", но она "вышла из резкого финансового пике", заявлял осенью того же года Николаев. Вместе с тем, признавал он, требующих решения вопросов остается много, среди них — восстановление SSJ100, уплата лизинговых платежей за них, переоснащение, поддержание летной годности иностранных судов.

2021 год "Якутия" закончила с чистым убытком по РСБУ в 610 млн рублей при выручке в 10,9 млрд рублей, 2020 год — с убытком 2,8 млрд рублей и выручкой 7,4 млрд рублей. В доковидном 2019 году компания получила 140 млн рублей чистой прибыли при выручке в 11,6 млрд рублей.

"Якутия" (подконтрольна правительству республики) базируется в аэропорту Якутска и московском "Внуково". По данным Росавиации на конец сентября 2022 года, в сертификате эксплуатанта компании числились 10 самолетов: два SSJ100, по четыре Boeing-737 и Bombardier DHC-8.