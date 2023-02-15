"Проект создания отраслевой ЭТП согласован большой группой аэропортов, включая членов Международной ассоциации аэропортов (МАА, ее членами являются 17 российских аэропортов), — сказал он. — Сейчас проект находится на стадии проработки технического задания на организацию ЭТП с учетом требований и потребностей аэропортов".

По его словам, речь идет не о создании отдельной ЭТП, а об организации отраслевой секции для проведения закупок аэропортов на базе одной из действующих электронных площадок.

"Соответствующее предложение было направлено топ-10 российских ЭТП, — сказал Слободенюк. — Из них откликнулись 7 площадок, остановились на предложениях пяти из них, с которыми и прорабатывается вопрос подготовки ТЗ".

После подготовки технического задания планируется провести отбор площадки для создания аэропортовой секции закупок, собственно создать ее и перевести на нее закупки крупнейших аэропортов.

По словам Слободенюка, необходимость создания такой отраслевой ЭТП объясняется тем, что аэропорты сталкиваются с общими для них трудностями при проведении закупок, с рядом ограничений закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ). При этом действующие ЭТП имеют ограниченный, с точки зрения аэропортов, функционал и не идут на доработку функционала по запросам одного аэропорта.

Предполагается, что создание отраслевой аэропортовой ЭТП позволит упростить поставщикам доступа к планам закупок аэропортов, к техническим заданиям и т.п. В свою очередь аэропорты рассчитывают с помощью такой площадки наладить координацию своих действий при проведении закупок (включая совместные), унифицировать требования к участникам закупок, стандартизировать свои положения о закупках и пр.

Кроме того, в рамках отраслевой ЭТП предполагается формировать рейтинг поставщиков, создать отраслевой каталог (перечень) товаров, работ, услуг. Также возможности такой площадки планируется использовать для продажи неликвидов.