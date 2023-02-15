«По справедливости мы друг другу совсем не заграница, но юридически – для банковских платежей, для бухгалтерской отчетности, для всего, что связано с ведением бизнесом контрактов, регистрацией, ведение турбизнеса между РФ и Белоруссией ничем не отличается от его ведения с дальним зарубежьем. В этих вопросах надо навести порядок, ревизию, чтобы понять, как оптимизировать работу», — рассказал на пресс-конференции в среду председатель правления республиканского союза туриндустрии Филипп Гулый, уточнив, что речь идет об облегчении визового режима, объединении фондов ответственности, решении логистических и других вопросов.

Как отметил директор Ассоциации по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко, для того, чтобы россияне и белорусы могли свободно путешествовать между странами, нужна правовая основа.

Гулый сообщил, что в течение 2023 года нужно прийти к плану по оптимизации и улучшению условий работы между РФ и Белоруссией в части туризма, чтобы в сентябре-октябре создать рабочую группу с государственными органами.

«И тогда можно рекомендовать властям к началу 2024 года рассмотреть в парламенте внесение изменений и дополнений. Тогда в 2026-2027 годах предполагается синхронизация четкого планирования по объединению фондов, приведение их к единому алгоритму», — пояснил он.

Гулый подчеркнул, что существующие препоны существенно тормозят рост турпотока между странами.

«Белоруссия, как и Россия, испытывает дефицит выездного турпродукта. И здесь мы сталкиваемся с проблемой договорных отношений, площадок бронирования и механизмов покупки. Наша цель – наладить связь между турбизнесом стран, наращивать продажи в обе стороны», -сказал он.

Председатель правления республиканского союза также уточнил, что необходимо дать возможность российским регионам донести весь возможный ассортимент турпродуктов до белорусской дистрибуции.

В свою очередь, вице-президент РСТ Юрий Барзыкин добавил, что в марте будет запущен трансграничный тур Москва-Петербург-Минск, который ориентирован не только на взаимное поддержание турпотока, но и на въездных туристов из стран ШОС, прежде всего Индии.