"Волна" расположена в сосновом лесу 35 км от г. Рязани, в курортной зоне Выползово — Мещерский край, недалеко от Окского Государственного заповедника, рядом находится озеро Сельное. Общая площадь базы отдыха 9400 кв. метров, она расположена на находящемся в собственности земельном участке (земли особо охраняемых территорий и объектов) и частично на земельном участке находящемся в аренде на 49 лет (земли лесного фонда). На территории расположено 16 зданий и сети коммуникаций:

Продажная цена указана 190 млн 261 тыс. 281 рублей. Организацией торгов занимается РТ-Капитал — стратегическая организация прямого управления Государственной корпорации "Ростех" по работе с проблемными и непрофильными активами. Как сообщил "Интерфаксу" представитель компании, причиной продажи базы отдыха явилось то, что она является непрофильным активом предприятия.

Состояние объектов на базе отдыха собеседник агентства оценил как "удовлетворительное, ближе к хорошему".

База отдыха "Волна" являлась одной из самых популярных в Рязанской области. Она принадлежала Рязанскому приборному заводу и предназначалась для отдыха его сотрудников. Кроме того, до 2019 года помещение одного из корпусов арендовала Спасская ЦРБ.

Однако в дальнейшем собственник счел данный актив нерентабельным, и около 2020 года база отдыха практически прекратила свою работу.