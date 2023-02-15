Продажная цена указана 190 млн 261 тыс. 281 рублей. Организацией торгов занимается РТ-Капитал — стратегическая организация прямого управления Государственной корпорации "Ростех" по работе с проблемными и непрофильными активами. Как сообщил "Интерфаксу" представитель компании, причиной продажи базы отдыха явилось то, что она является непрофильным активом предприятия.
Состояние объектов на базе отдыха собеседник агентства оценил как "удовлетворительное, ближе к хорошему".
База отдыха "Волна" являлась одной из самых популярных в Рязанской области. Она принадлежала Рязанскому приборному заводу и предназначалась для отдыха его сотрудников. Кроме того, до 2019 года помещение одного из корпусов арендовала Спасская ЦРБ.
Однако в дальнейшем собственник счел данный актив нерентабельным, и около 2020 года база отдыха практически прекратила свою работу.