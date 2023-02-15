"Наша программа сложилась довольно любопытной. В конкурс российских дебютов вошли на сегодняшний день шесть картин. Не могу сказать, что у нас выбор был достаточно велик. Международный конкурс Павел Лунгин, председатель этого конкурса, будет вместе со своими коллегами оценивать семь картин", — сказал Шепотинник на пресс-конференции в среду.

Он уточнил, что в международную программу вошли кинокартины режиссеров из Аргентины, Тайваня, Франции, Индии, Ирана, Японии, России.

Участвовавшая в пресс-конференции вице-президент кинофестиваля "Дух Огня" Мария Зверева добавила, что вместе с Лунгиным в международное жюри фестиваля вошли индийский режиссер и продюсер Бауддхаян Мукхерджи и киновед, кинокритик из Киргизии Гульбара Толомушева.

"В международном жюри мы старались соблюсти баланс, чтобы были представители и Европы, и Азии, и мужского, и женского взгляда, чтобы они судили фильмы с разных точек зрения. Нам, мне кажется, это удалось", — отметила Зверева.

По ее словам, оргкомитет кинофестиваля также смог сохранить статус международного в нынешней сложной обстановке.

"Нам удается сохранить статус международности. Нам кажется очень важным, что мы не позволяем отселить русскую культуру, что эти люди увидят наши фильмы и нашу большую российскую программу, а также фильмы со всего мира. Это сложно в этих обстоятельствах, и тем не менее программа очень представительная, у нас прекрасные фильмы со всего света дебютных режиссеров", — подчеркнула вице-президент кинофестиваля.

Со своей стороны губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югра Наталья Комарова отметила, что организаторы кинофестиваля стараются расширить географию участников.

"Мы впервые заводим проект "Страна кинофестиваля" — это Индия, и в составе жюри у нас есть представители этого государства, и конкурсные работы есть. (...) И уже на Петербургском международном экономическом форуме мы планируем сотрудничество в области киноиндустрии по широкому кругу вопросов с Объединенными Арабскими Эмиратами", — сказала глава Югры.

Международный кинофестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" проходит в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с 2003 года. Автор замысла — кинорежиссер Сергей Соловьев.