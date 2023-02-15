"6 июня перевозчик начнет выполнять перелеты между Санкт-Петербургом и Читой, а с 7 июня откроется прямое сообщение между Санкт-Петербургом и Хабаровском. Программа рейсов будет выполняться в период с начала июня по конец сентября", — говорится в сообщении.

Рейсы из Петербурга в Читу будут осуществляться по вторникам, а в обратном направлении — по средам. Перелеты из Петербурга в Хабаровск запланированы по средам и пятницам, из Хабаровска в Петербург — по вторникам и пятницам. На рейсах будут эксплуатироваться широкофюзеляжные воздушные суда A330.

iFly — российская частная авиакомпания. Эксплуатирует несколько A330, базируется во "Внуково". По данным ЕГРЮЛ на 15 февраля, ООО "Ай Флай" контролируется одним из основателей туроператора TEZ Tour Александром Буртиным (56%), вторым крупнейшим совладельцем является АО "Компания "Юнокс" (30%).

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Россия".