"Солнце светило четыре дня — ровно девять часов (пять часов солнечного сияния отмечено вчера). Сегодня пятый день пошел", — сказал синоптик.

Но уже в четверг в регионе ожидается облачность. Существенных осадков при этом не будет, отметил он.

В своем телеграм-канале Колесов написал, что к пятнице закончится установившаяся на этой неделе оттепель. Атмосферный фронт принесет снег, температура воздуха снизится. Слабоморозную погоду со снегом и ветром стоит ждать и в выходные.

Ранее сообщалось, что январь 2023 года в Петербурге стал самым пасмурным более чем за три десятка лет.