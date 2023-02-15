"Фигурирующая в СМИ цифра смещения Анатолийской плиты в три метра на самом деле относится не ко всей тектонической плите, а к относительному смещению крыльев разлома. Причем это смещение произошло не на всем протяжении разлома, а на его достаточно локальном участке: длина и ширина очага главного толчка оцениваются в 190 на 25 километров соответственно. События с магнитудами 7,8 и 7,5 хоть и являются сильными землетрясениями, но спровоцировать ощутимую сейсмическую активность в других региона мира они не могут", — приводит слова ученого издание СО РАН "Наука в Сибири" в среду.

По его мнению, до полного окончания сейсмоактивности в Турции нельзя сказать, были ли сильные землетрясения 6 февраля сильнейшими в серии сейсмособытий.

"Сейчас афтершоковая активность в Турции постепенно затихает: если в первые три дня после главного толчка было зарегистрировано более 970 землетрясений с магнитудой М ? 2,5, то за последние сутки — порядка 150 землетрясений. Магнитуда афтершоков слабее магнитуды главного толчка, но до полного окончания сейсмической активизации невозможно сказать, было ли землетрясение, произошедшее 6 февраля, сильнейшим в этой последовательности", — сказал Гладкочуб.

Он отметил, что известны случаи, когда через несколько дней или недель после сильного события следовало еще более разрушительное землетрясение, например, Цаганское землетрясение на Байкале 1862 года, во время которого образовался залив Провал, также предварялось достаточно сильными сейсмическими событиями.

В свою очередь ученый секретарь ИЗК Анна Добрынина отмечает, что механизмы очагов главных толчков турецкого землетрясения, по данным Геологической службы США, представляют собой сдвиги, согласующиеся с разломами.

"Первое землетрясение — левосторонний сдвиг, второе — сдвиг со взбросовой компонентой по широтной плоскости", — уточнила она.

6 февраля 2023 года на территории Центральной Турции произошла серия мощных землетрясений. Они сопровождались масштабными разрушениями, деформациями земной поверхности и ощущались на территориях соседних стран. Район, где случилась катастрофа, располагается в зоне сочленения трех тектонических плит: Африканской, Аравийской и Анатолийской, и относится к числу одного из наиболее сейсмически активных регионов мира.

Турецкое землетрясение началось 6 февраля в 01:17 (время UTS) на Восточно-Анатолийском разломе с сильнейшего толчка магнитудой 7,8. Оно сопровождалось большим количеством афтершоков, сильнейший из которых имел магнитуду 6,7. Через девять часов после первого толчка в 100 км к северу, в зоне субширотных разломов, произошло второе сильнейшее землетрясение с магнитудой 7,4-7,6. После этого события также последовало множество афтершоков, поле которых локализовалось вдоль широтной системы разломов. Всего, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, с 6 по 14 февраля в регионе было зарегистрировано около 2 тыс. землетрясений с магнитудами более 2,5, а поле эпицентров с севера дошло до зоны Северо-Анатолийского разлома.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что число жертв мощного землетрясения в стране превысило 35,4 тыс. человек.