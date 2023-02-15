Курс евро составил 79,93 руб./EUR1 в 13:24 МСК, что на 68 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее евро достигал 80,0174 руб. Доллар стоил 74,53 руб./$1, подорожав на 72,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 70,6 копейки — до 76,96 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро днем в среду в ожидании санкционных новостей и вслед за падением цен на нефть. По данным Bloomberg, Евросоюз (ЕС) планирует принять новый, десятый, пакет санкций на следующей неделе. По данным агентства, ЕС планирует ввести санкции в отношении десятков физических и юридических лиц РФ, включая политиков и военнослужащих.