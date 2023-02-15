«Если мы возьмем статистику пограничного комитета республики, то за 2022 год Белоруссию посетили 1 млн 391 тыс. 800 иностранных граждан. Из них граждан РФ –459 тыс. Сопоставление статистики загрузки объектов размещения, экспорта туруслуг и использованного транспорта позволяет нам говорить о том, что порядка миллиона российских туристов посетили Белоруссию в 2022 году», — сказал он на пресс-конференции в среду.

Стрельченко уточнил, что 120 тыс. россиян приехали поездом, 80 тыс.- самолетом, и эти данные абсолютно корректны, потому что билеты именные. А цифра около 250 тыс. приехавших автомобильным транспортом в отсутствие пограничного контроля вряд ли корректна, реальное число автотуристов может быть в разы выше. «Это говорит о том, что значительная часть турпотока не являются организованными туристами», — подчеркнул он.

По прогнозам организации, турпоток из РФ в 2023 году вырастет на 25-30%.

Как отметил представитель союза туриндустрии Белоруссии, количество гостей в средствах размещения республики в 2022 году составило около 2 млн человек, это на 600 тыс. больше чем годом ранее. В санаториях республики отдохнули 1,5 млн гостей, в том числе порядка 200 тыс. – это иностранцы.

Экспорт туристических услуг из РФ в 2022 году составил около 144 млн долларов, это вдвое больше чем в 2021 году (72,5 млн).

«В прошлом году средняя загрузка отелей в Минске составила 42%. Это неплохой результат, в 2019 году она составляла 50,3%. Но при этом загрузка пятизвёздочных отелей в 2022 году составляла чуть больше 50%, а некоторые гостиницы превзошли по загрузке допандемийные показатели», — сообщил Стрельченко.

По его словам, до 2020 года у туристов в Минске пользовались спросом гостиницы 2-3*, а сейчас качественный состав гостей изменился и более востребованными стали пятизвёздочные отели.