"Интенсивность осадков в Сочи будет снижена со среды, но прохладная погода сохранится до выходных", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, в ночь на четверг ожидается потепление, осадки временно прекратятся.

"В четверг подморозит, а уже в ночь на пятницу ожидаются осадки, но их интенсивность будет меньше. Прохладная морозная погода сохранится. В субботу ожидается заметное повышение температуры, но небольшие осадки продолжатся", — рассказали в Росгидромете.

Ранее сообщалось, что на Сочи обрушились снегопад и морозы. Непогода спровоцировала ряд чрезвычайных происшествий: обрывы ЛЭП, разрушение водоводов и газопровода, а также камнепады, оползни и падение деревьев на федеральной трассе Джубга-Сочи.