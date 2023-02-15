В течение трех последних месяцев он был исполняющим обязанности руководителя зверинца.

"В планах у нового директора реконструкция вольеров, открытие новых экспозиций, приобретение животных и улучшение условий их содержания, запуск новых просветительских проектов и многое другое", — сообщают в комитете по культуре.

Как отмечается, уже сейчас по инициативе Журавлева коллектив зоопарка усиливают высококвалифицированными сотрудниками — зоологами, зоотехниками, ветеринарами, методистами, административными работниками. Впервые за долгое время пересмотрен рацион питания животных. Приобретается новое оборудование для вольеров, террариумов и аквариумов.

Журавлев окончил Томский государственный университет по специальности "биолог". Преподавал на кафедре биологии в Казахстане, занимался научной деятельностью. В 1990-х перешел на работу в Алматинский зоопарк. Свою карьеру начал специалистом по уходу за опасными животными в отделе "Террариум", спустя несколько лет стал начальником отдела. В 2014-2022 годах возглавлял отдел экспозиции Московского зоопарка.

С 2003 года по 2022-й Ленинградский зоопарк возглавляла Ирина Скиба.