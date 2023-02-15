"Туристический поток на курорт в январе составил более 14,7 тыс. человек, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в санаториях города отдохнули и оздоровились более 6,5 тысяч человек, а в гостиницах остановились свыше 8,2 тысяч гостей.

Уточняется, что курортный сбор за январь этого года составил более 4,7 млн. рублей, что превысило плановый показатель на 2,5%. В целом в 2023 году прогнозируют 101,8 млн рублей курортного сбора.

В Пятигорске за счет средств курортного сбора продолжается благоустройство сквера "Подкова" (с ремонтом фонтана), а также строительство летнего кинотеатра на площадке между гротом Дианы и скульптурой "Орел".

Помимо этого планируется благоустройство пешеходных зон и терренкурных маршрутов бульвара Гагарина, улиц Пастухова и Академика Павлова, проведение работ по озеленению, высадке зеленых насаждений и содержанию объектов курортной инфраструктуры.

Эксперимент по развитию курортной инфраструктуры за счет средств курортного сбора начался на Ставрополье в 2018 году. С 1 января 2023 сумма курортного сбора составляет 100 рублей за день пребывания.