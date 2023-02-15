"В загородных отелях Московской области зафиксирован резкий рост оформления брони на предстоящие праздники. Почти 90% всех номеров забронировано до 26 февраля", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что отдельные номера еще можно найти в некоторых отелях.

В этом году большим спросом подмосковные отели пользуются не только у москвичей, но и у жителей других регионов, добавили в министерстве.

В 2022 году Московскую область посетили более 22 млн человек, что позволило Подмосковью стать лидером среди регионов РФ по турпотоку.