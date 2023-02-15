Как отмечается в сообщении компании, какие-либо временные рамки для этого не устанавливаются, при этом нет гарантий, что продажа вообще состоится.

Консультантом выбран J.P. Morgan.

Subway является крупнейшей в США сетью ресторанов быстрого питания по количеству точек (свыше 20 тыс.). Всего в более чем 100 странах работает около 37 тыс. ресторанов сети. Основанная в 1965 году компания принадлежит семьям двух ее основателей — Фреда Делюка и Питера Бака.

В 2022 году сопоставимые продажи компании выросли на 9,2%.

В январе The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Subway наняла консультантов для изучения возможности продажи и может получить оценку более чем в $10 млрд.