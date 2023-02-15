Как уточняется в сообщении, ООО «УК «Терра Эссет Менеджмент» осуществляет доверительное управление закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Технологии гостеприимства». АО «Сочи-Парк» предоставляет услуги общественного питания, а также услуги по реализации входных билетов в парк аттракционов, проживанию и аренде. Сфера деятельности ООО «Сочи-Парк Отель» — предоставление услуг по аренде. АО «Красная поляна» также предоставляет услуги по проживанию, реализации экскурсионных билетов и ски-пассов, а также по аренде.

«По мнению службы, сделки не повлияют на состояние конкуренции на рассматриваемых товарных рынках», — подчеркивают в ФАС.