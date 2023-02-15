Двое детенышей — мальчик и девочка — появились у мар Квебахо и Гуарани.

"Различить малышей можно без особого труда. Мальчик имеет более светлую окраску", — отмечают в зоопарке.

По словам сотрудников зверинца, новорожденные мары активные и дружные, но в то же время пугливые и осторожные. Малыши уже пробуют на вкус ветки, сено и морковь.

Посетители Ленинградского зоопарка могут увидеть детенышей в павильоне "Тропический дом". В большом вольере также живут их родители, две старшие сестры и ленивцы.

Мары — четвертые по величине грызуны, во взрослом возрасте могут весить до 16 кг. В природе патагонские мары обитают в Южной Америке — в пампасах Патагонии.