"В 2023 году планируется выход ООО "Авиакомпания "Победа" из состава участников ООО "Победа Хэндлинг", — сказано в документе. С чем связано такое решение, не поясняется. "Интерфакс" направил запрос в пресс-службу "Победы".

"Победа Хэндлинг" было учреждено в ноябре 2021 года с уставным капиталом 1 млн руб.: структура UTG получила 74% в ООО, "Победа" — 26%. Представитель "Победы" объясняла, что создать собственную хэндлинговую компанию потребовалось "исключительно для обслуживания рейсов в "Пулково": чтобы "повысить пунктуальность, качество обслуживания клиентов при регистрации и посадке, сократить время разворота с 40 до 25 минут и сдержать рост цен на билеты".

В прошлом году сообщалось, что "Победа Хэндлинг" обращалась с жалобой к "Воздушным воротам северной столицы" (ВВСС, оператор "Пулково") в Федеральную антимонопольную службу. Как установило ведомство, "Победа" неоднократно просила ВВСС предоставить доступ к наземному обслуживанию самолетов для "Победы Хэндлинг", однако просьбы остались без рассмотрения. ФАС пришла к выводу, что ВВСС злоупотребляла доминирующим положением при предоставлении доступа к инфраструктуре аэропорта, в связи с чем выдала компании предупреждение.

По данным отчетности "Победы" по РСБУ, ни в 2022, ни в 2021 году у компании не было доходов от участия в других организациях.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот", базируется во "Внуково" и "Шереметьево".