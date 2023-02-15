"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ — населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 12:30 мск 15 февраля до особого распоряжения", — говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога была закрыта для грузовиков с 23:55 мск 12 февраля из-за непогоды на территории Грузии.

По данным МВД Северной Осетии, на утро 15 февраля в очереди на проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" стояло около 1,5 тыс. грузовиков.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.