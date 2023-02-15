"Наибольшее количество инцидентов зафиксировано на трассе А-147 Джубга — Сочи. Дорожникам пришлось убирать с дороги десятки упавших под тяжестью налипшего снега деревьев, устранять последствия оползней", — подчеркивает пресс-служба.

В течение ночи сотрудники ФКУ "Черноморье" продолжали расчищать от снега подведомственные федеральные трассы, обрабатывать их противогололедными материалами и устранять последствия обильного снегопада.

"Эпицентр снежной бури пришелся на Лазаревский район Сочи. Сотрудниками ГИБДД регулируется движение на посту Магри (80-й км). В настоящий момент движение в сторону Туапсе вновь перекрыто в связи с ухудшением погодных условий на Агойском перевале. Неблагоприятный прогноз в районе сохраняется", — отмечается в сообщении.

Дорожники обращаются к водителям с просьбой выезжать на дороги только в случае острой необходимости. Транспорт в обязательном порядке должен быть оснащен зимней резиной.

Ранее сообщалось, что в Сочи третьи сутки идет снег, который спровоцировал частичное разрушения инфраструктуры:газопровод, ЛЭП, дороги.