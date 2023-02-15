Под управление оператора перейдут два корпуса апартаментов Valset в Роза Долине и комплекс Rosa Village в Горной Олимпийской деревне. Новая управляющая компания планирует провести реновацию объектов, изменить концепцию, повысив стандарт обслуживания и "звездность".

В результате реновации Valset станет комплексом продаваемых апартаментов с последующим доверительным управлением.

Фото: пресс-служба курорта Роза Хутор

В отеле Rosa Village будет повышен стандарт обслуживания. В 15 корпусах, кроме 125 номеров разместится ресторан, также гостям будут предложены spa&wellness программы. Работы по реновации продолжатся в течение текущего года, в начале 2024 года обновлённый отель примет первых гостей.

Общий номерной фонд курорта "Роза Хутор" остается прежним и составит почти 3 тыс. номеров. Бронирование номеров будет как и прежде доступно на сайте курорта.

"Развитие внутреннего туризма в Краснодарском крае было и остается одним из перспективных направлений экономики региона. Итогом реновации станет повышение стандарта и качества номерного фонда курорта при сохранении его количества", — сказала вице — президент по коммерции и цифровизации AVA Group Татьяна Фоменко, процитированная в сообщении.

Инвестиционный холдинг AVA Group, основан в 2007 году. Штаб-квартира расположена в Краснодаре. AVA Group ведет строительство жилой и коммерческой недвижимости в Краснодарском крае (Краснодаре, Сочи, Анапе, Новороссийске), Ростовской области и Московском регионе, занимается производством строительных материалов, оказывает логистические услуги, развивает гостиничный бизнес. Общий объем введенного жилья за 15 лет работы — более 1,4 млн кв. метров.