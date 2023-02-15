Профессиональные гиды проведут тематические прогулки по Москве, ее музеям, паркам, библиотекам и спортивным центрам.

«За три года в бесплатных экскурсиях ко Дню гида приняли участие более 18 тыс. человек. В этом году город подготовил более 250 тематических прогулок по Москве. Городские экскурсии не ограничиваются центром и пройдут в музеях, парках, усадьбах и спортивных комплексах 11 административных округов Москвы», — комментирует председатель Мостуризма Евгений Козлов.

В частности, на территории экоцентра «Царская пасека» пройдет экскурсия, участники которой узнают о жизни пчел и устройстве ульев, увидят обитателей вольеров — ушастую сову, филинов и белок. Ряд экскурсий будет проводиться по Битцевскому, Измайловскому и Терлецкому паркам, где гостям расскажут о местных животных и птицах.

Любителям истории будут доступны прогулки по территории московских усадеб, например, по усадьбе Троице-Лыково, которая расположена между Серебряным Бором и Строгино. Участники познакомятся с историей возникновения усадьбы, узнают о ее владельцах, об Александре Солженицыне, который проживал в Троице-Лыкове до своей кончины, о Разумовских, Бутурлиных и других исторических личностях, связанных с этим местом.

Как отмечают в Мостуризме, в этом году к акции «Московские истории» впервые присоединился «Центральный Детский Магазин на Лубянке» — специально ко Дню гида здесь разработали авторскую экскурсию-квест для семей. Вместе с гидом участники посетят достопримечательности легендарного магазина: главный атриум, сказочную резиденцию Бабы Яги, крупнейшие в мире механические часы «Ракета», «Музей детства» с уникальной коллекцией ретро-игрушек и смотровую площадку с панорамным видом на исторический центр Москвы.

Выбрать экскурсию и записаться на нее можно 15 и 16 февраля на странице акции или в разделе «Маршруты и экскурсии» на сервисе RUSSPASS. На каждое из мероприятий один пользователь может записать компанию до трех человек.