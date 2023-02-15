В свою очередь, как показывают результаты исследования, опубликованные в среду на портале, почти две трети сограждан (63%) не собираются добавлять отгулы или дни в счет отпуска к предстоящим праздничным выходным.

По данным SuperJob.ru, 12% респондентов пока не определились со своими планами по этому поводу, 13% участников опроса отметили, что работают по сменному графику.

Опрос был проведён с 31 января по 14 февраля 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, имеющих постоянную работу, в 378 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.