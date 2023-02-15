"Ледовая галерея" начнет свою работу под большим шатром около тематической зоны "От парохода до атомохода". Чтобы посетители смогли оценить ледяные произведения искусства вне зависимости от погоды, внутри будет поддерживаться необходимая для сохранности фигур температура и влажность.

Ключевыми темами экспозиции выступают сразу две важные исторические даты — 320-летие Санкт-Петербурга и Балтийского флота. Всего на фестивале представлено 15 скульптур разных размеров — от миниатюрных статуй и малых архитектурных форм до объемных фигур и масштабных композиций.

Посетители фестиваля смогут увидеть ледяные воплощения Петра Первого и Екатерины Второй, архитектурную композицию Морского собора с ангелами, гербовый символ Кронштадта — маяк Толбухин, первое в мире судно ледокольного типа "Пайлот" и первый русский пароход "Елизавета".

Здесь будут также представлены ледяной Медный Всадник и "застывшая" легенда отечественного флота — АПЛ К-3 "Ленинский комсомол".