Земляная — ленинградский и петербургский художник, работающий в стиле петербургского структурализма. В четырех залах дворца будет представлено более 80 живописных и графических работ из собрания художницы и частных коллекций, созданных с начала 90-х годов по настоящее время.

"Ангелы", "Овалы", "Структуры", "Лабиринты", "Простые формы", "Квадраты", "Круги", "Птицы" — над этими циклами Наталия работает на протяжении всей жизни, все они найдут свое отражение на выставке. Некоторые работы художницы будут представлены впервые.

Земляная принадлежит к четвертому поколению художников, развивающих идеи органической культуры, первопроходцами которой были такие представители авангардных течений первых десятилетий ХХ века, как Василий Кандинский, Михаил Матюшин, Павел Филонов и их последователи во второй волне авангарда — Владимир Стерлигов, Павел Кондратьев и другие.