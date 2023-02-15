Сейсмособытие произошло в среду в 15:09 по местному времени (6:09 мск) на суше. Его очаг залегал на глубине 15 км. Энергетический класс составил 11,8. Эпицентр находился в 35 км от райцентра Усть-Камчатск.

В свою очередь в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что жители Усть-Камчатска ощутили подземные толчки силой до трех баллов.

"Оперативные группы выдвинулись на осмотр социально значимых объектов и зданий, чтобы проверить, нет ли на них трещин из-за землетрясения. Но, по предварительным данным, здания повреждения не получили", — сказали в МЧС.

В спасательном ведомстве подчеркнули, что люди в результате землетрясения не пострадали.

Это уже второе за день землетрясение на Камчатке. Несколькими часами ранее сейсмособытие магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане у восточного побережья полуострова. Эпицентр находился в 142 км южнее Усть-Камчатска. Это землетрясение в населенных пунктах не ощущалось.