"Анализ узора полос на шкуре, уникального как отпечатки пальцев, показал, что эта особь ранее не встречалась ученым и не фиксировалась фотоловушками. До получения о тигре дополнительной информации ему присвоен временный номер", — говорится в сообщении.

Кроме того, в одном месте специалисты зарегистрировали двух дальневосточных леопардов. Один оказался ученым незнаком.

А вот второго удалось идентифицировать — это оказалась самка под номером Leo 158F, которая редко показывается на глаза. В последний раз ее видели летом 2021 года рядом с фотоловушкой. Судя по кадрам, сделанным с вертолета, она хорошо питается и не испытывает проблем со здоровьем. В будущем ученые планируют выяснить, куда она направилась — обучать котенка охотничьим приемам или на свидание с самцом.

Полеты проходили по специальным маршрутам на вертолете Robinson R44 на юго-западе Приморья. Именно там обитают дальневосточные леопарды. Помимо подсчета численности редких кошек, специалисты также оценили количество косулей, оленей и кабанов, без которых жизнь хищников невозможна.