«Конгресс состоится впервые с 2019 года и соберет представителей профильных министерств и общественных объединений, лидеров туриндустрии и не менее 1000 турагентов. В нем примут участие эксперты из курирующих отрасль органов власти, топ-менеджеры ведущих туроператорских компаний, специалисты по правовому и финансовому регулированию отрасли», — говорится в сообщении.

Как отмечают в РСТ, участники рынка обсудят основные тренды развития внутреннего и международного туризма, правовое регулирование отрасли в условиях меняющегося законодательства. Деловые мероприятия пройдут в разных форматах: тематические сессии с семинарами и панельными дискуссиями, пленарная работа, бизнес-завтраки и воркшопы. Кроме того, на площадке будет создана территория делового общения, где турагенты получат возможность познакомиться с проектами компаний-партнеров и установить полезные связи для дальнейшей работы.

Встреча пройдет в московском «Azimut Сити Отель Олимпик», ее организаторы – Российский союз туриндустрии, туроператоры «Алеан» и Fun&Sun, группая компаний «Слетать.ру».

Зарегистрироваться для участия в конгрессе можно на сайте РСТ.