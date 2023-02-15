Полеты будут с пересадкой в Лаосе один раз в неделю — по субботам. В настоящее время рейсы из Владивостока во Вьетнам не выполняются.

VietJet Air создана в 2007 году, позиционируется как интернациональный лоукостер. Центральный офис находится в Хошимине.

На сайте VietJet Air говорится, что совместно со своей дочерней компанией в Таиланде ThaiVietjet она выполняет в общей сложности около 200 внутренних маршрутов во Вьетнаме и Таиланде, а также международные маршруты, включая Сингапур, Малайзию, Мьянму, Индонезию, Камбоджу, Тайвань, Южную Корею, Китай, Японию и Индию.

В настоящее время флот авиакомпании состоит из 78 самолетов нового поколения А320 и А321.