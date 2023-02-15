"Установлено, что за период с августа по октябрь 2022 года у министерства транспорта Ульяновской области перед АО "Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines — ИФ) образовалась задолженность по возмещению затрат, связанных с выполнением внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом, в размере более 4,8 млн рублей", — говорится в сообщении.

Прокурор внес министру транспорта и связи Ульяновской области представление с требованием устранить выявленные нарушения закона. "В результате рассмотрения акта прокурорского реагирования задолженность перед авиакомпанией погашена в полном объеме", — говорится в сообщении. S7 — крупнейшая в РФ частная авиационная группа. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.