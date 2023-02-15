"Сейчас очень сложно прогнозировать что-то надолго вперед, потому что глубина бронирования составляет от силы неделя-две. И мы видим потоки по заявке бронирования, может быть, до начала марта", — сказал Копылов.

Он отметил, что ранее глубина бронирования была несколько месяцев.

Заместитель директора по развитию познавательного туризма и экологическому просвещению ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Екатерина Сливина высказала мнение, что на планировании туристами поездок сказалась ситуация с COVID-19.

"Это (низкая глубина бронирования — ИФ) — результат очень характерный последствий "ковида", когда люди перестали надолго планировать свои поездки", — сказала Сливина.

Представитель АНО "Живи на Байкале" Екатерина Брюханова в свою очередь добавила, что глубина бронирования сократилась во всей отрасли гостеприимства.

Тем не менее, снижение турпотока в Иркутскую область в этот зимний сезон не ожидается.

Временно замещающий должность руководителя регионального агентства по туризму Денис Ивлев сообщил, что в последние три-четыре года в области отмечается рост зимнего турпотока.

"Я думаю, и в этом году, несмотря на ситуацию в экономике, все равно мы получим больше туристов, чем в прошлые годы", — сказал Ивлев.

Ранее он сообщал, что Байкал в Иркутской области этой зимой могут посетить не менее 320 тыс. туристов.