"Доходы городской индустрии гостеприимства в 2022 году составили 879,1 млрд рублей, что на 22,7% выше, чем годом ранее. Доходы городского бюджета — 120,4 млрд рублей", — написал Собянин в своем блоге.

Он отметил, что несмотря на все трудности и проблемы, "минувший год принес хорошие результаты для московской индустрии гостеприимства". Туристический поток достиг 17,9 млн гостей, что на 1 млн человек больше, чем в 2021 году. "И достойный 71% турпотока по сравнению с рекордным доковидным 2019 годом", — уточнил Собянин.

Мэр отметил, что драйвером развития отрасли продолжает оставаться внутренний туризм — более 90% гостей приезжает в Москву из других российских регионов. Чаще всего это жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Тульской и Нижегородской областей. Среднее путешествие в столицу занимает пять дней, турист тратит на поездку около 37,3 тыс. рублей.

При этом, по словам мэра, полностью восстановился деловой туризм: примерно 20% всех поездок приходится на гостей, прибывающих в столицу с деловыми целями — в командировку, на выставку, форум или конгресс. "В этом сегменте туристического рынка рост составляет 6% по сравнению с показателем 2019 годом", — добавил Собянин.

Кроме того, в два раза по сравнению с прошлым годом выросла доля медицинского туризма — до 5,4% от всех поездок. По словам Собянина, на подъеме и культурно-познавательный туризм.