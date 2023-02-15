"С 16 по 18 февраля включительно лавиноопасно по горным территориям Елизовского района (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также в Петропавловске-Камчатском", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в эти дни также лавиноопасно возле Ключевской группы вулканов, расположенной в Усть-Камчатском районе, и рядом с вулканами Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский на юге полуострова.

В центре рекомендуют руководителям организаций, ведущих работы в горах, принять повышенные меры безопасности. Туристам, спортсменам и охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

По данным МЧС, на территории Камчатского края находится более ста лавиноопасных участков, 95 из них — на склонах Петропавловска-Камчатского. Более чем на 20 таких участках в краевом центре существует особая угроза схода гигантских снежных масс. Опасности в этом районе подвергаются порядка 200 жилых домов, две горнолыжные базы, частные гаражи, а также опоры линий электропередачи и автомобильные дороги.

Циклон, который в среду обрушился на Камчатку снегопадами и ветром до ураганного, испортил погоду в нескольких районах края. Из-за метелей в регионе закрыты несколько дорог, задерживаются вылеты и прилеты самолетов в аэропорту Петропавловска-Камчатского. У берегов полуострова бушует шторм. Отменены занятия в школах Петропавловска-Камчатского.