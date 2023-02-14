Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Один из инвестпроектов предполагает поставку в 2023-2025 гг. 86 вертолетов российского производства (конкретные модели не указаны) 17 региональным перевозчикам, включая "Полярные авиалинии", "Комиавиатранс", "КрасАвиа" и др. Объем капитальных вложений в проект оценивается в 44,5 млрд руб., эта сумма, как ожидается, будет выделена из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Второй инвестпроект включает поставку в 2024-2026 гг. 18 самолетов (8 SSJ-NEW и 10 "Байкалов") и 21 вертолета (10 Ми-171А2 и 11 Ми-171А3) дальневосточной "Авроре". Объем капвложений оценивается в 55,1 млрд руб.: из ФНБ при этом планируется выделить 49,6 млрд руб., остальные средства предполагается привлечь в банках.

В обоих инвестпроектах поставщиком техники выступает "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК): в первом случае срок лизинга составит 15 лет, во втором — от 10 до 18 лет.

Софинансирование из ФНБ лизинга гражданских воздушных судов предусмотрено госпрограммой, утвержденной в 2021 году. В соответствии с ней, до 2030 года российским перевозчикам планируется поставить более 450 самолетов и 460 вертолетов, сообщали в "Ростехе" (объединяет предприятия авиапрома РФ). Приобретать технику для последующей передачи перевозчикам по льготным ставкам будут лизинговые компании, сообщал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Для этого Минфин должен будет выкупать размещаемые под проект облигации лизингодателей, а те, c момента начала эксплуатации авиатехники, — погашать их по ставке 1,5% годовых. Предполагается, что источником погашения облигационных займов будут лизинговые платежи от авиакомпаний.

В 2022-2024 гг. на программу будет выделено 279 млрд руб., заявлял Мантуров: 79 млрд руб. — в 2022 году и по 100 млрд руб. в следующие два года. Но в декабре прошлого года президент Владимир Путин констатировал, что механизм льготного лизинга воздушных судов (а также водного транспорта) с использованием средств ФНБ так и не заработал. Он призвал правительство начать выделять деньги.