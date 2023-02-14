Тем не менее, результат оказался на 9,1% ниже уровня допандемийного 2019 года. Тогда было зафиксировано рекордное количество ночевок по итогам десятого года подряд.

В декабре показатель взлетел на 57% в годовом выражении — до 27,5 млн. Между тем относительно того же месяца 2019 года он снизился на 11,2%.

В расчеты Destatis входят отели, пансионаты, кемпинги и другие места размещения туристов не менее чем с десятью спальными местами. Учитывается пребывание как иностранных туристов, так и приезжих из других частей ФРГ.