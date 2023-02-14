Согласно статистике департамента экономики и туризма Дубая (DET), в 2022 году эмират принял 14,3 млн туристов, которые останавливались в отелях, это на 97% больше, чем в 2021 году. Число посетителей достигло 86% от допандемийного уровня.

По данным департамента туризма, лидером турпотока в Дубай стала Индия – 1,84 млн визитов. На втором месте Оман (1,3 млн), третье заняла Саудовская Аравия (1,2 млн), четвертое – Великобритания (1,043 млн). Топ-5 замыкает Россия, откуда приехали 758 тыс. путешественников. Это на 70% больше, чем годом ранее, и на 4% больше чем в допандемийном 2019 году.

Также в первую десятку вошли США (590 тыс.), Германия (422 тыс.), Франция (364 тыс.), Пакистан (356 тыс.) и Иран (328 тыс.).

Как отметили в DET, средняя загрузка номерного фонда Дубая в 2022 году составила 73%, это на 6% больше, чем годом ранее, и всего на 2% меньше, чем в допандемийном 2019 году.

Количество забронированных ночей в номерах достигло рекордного уровня в 37,43 млн в 2022 году, это на 19% больше по сравнению с допандемийным 2019 годом (32 млн ночей).