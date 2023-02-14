"Калининградская область регулярно входит в различные рейтинги самых популярных городов для путешествий. На этот раз мы обратили свое внимание и на любимые места жителей, где они предпочитают отдыхать. Мы провели неофициальный опрос в группе министерства в социальной сети "ВКонтакте" и спросили пользователей — какое место в регионе они считают самым романтичным?", — сказал Ермак.

По его словам, в итоге в опросе проголосовало почти полторы тысячи человек. Больше всего голосов набрали Светлогорский лес на озере Тихое (парк творчества Муза), Балтийское побережье, остров Канта и Рыбная деревня.

"Безусловно, эти места прекрасно подходят для романтических прогулок и свиданий. Отмечу, что голосование в ВК — это не официальный конкурс, а скорее срез общественного мнения. Приятно, что калининградцы и гости региона действительно считают наш край, в том числе одним из самых романтичных мест страны", — добавил министр.

Всего же в опросе было 10 вариантов, однако жители и гости Калининградской области могли оставить в комментариях свои предложения. Но участники согласились с предложением министерства и определились с непростым выбором.