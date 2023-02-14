Строительством будущего гостиничного комплекса займется ООО "Северная девелоперская компания "Центр" (СДК "Центр"), говорится в сообщении республиканского АО "РИК Плюс" (входит в группу компаний РИК).

Корпорация "Туризм.РФ", Cosmos Hotel Group и управляющая компания "Центр" (входит в ГК РИК) подписали договор об участии в ООО "Северная девелоперская компания "Центр".

Согласно заключенному договору, "Туризм.РФ" будет владеть не более 33% СДК "Центр", Cosmos Hotel Group — не более 15%, а доля УК "Центр" составит не менее 52%.

В настоящее время, по данным ЕГРЮЛ, УК "Центр" является единственным владельцем СДК "Центр".

Гостиничный комплекс расположится в центре Якутска. 12-этажное здание вместит 150 номеров разных категорий, ресторан и другие объекты инфраструктуры.

Предполагается, что в первом квартале СДК "Центр" оформит статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Якутия". Ранее, в январе, правительство РФ расширило границы ТОР под строительство гостиницы в Якутске.

"В допандемийные годы республику ежегодно посещало порядка 200 тыс. туристов, и в 2022 году туристический поток вернулся к этому уровню. В республике реализуется более 200 турпродуктов. Туризм в Якутии имеет большой потенциал для развития. Строительство такого крупного объекта в республике, безусловно, будет содействовать развитию внутреннего и въездного туризма", — цитируется в сообщении министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Тимур Ханды.

Несмотря на рост турпотока, строительство крупных гостиниц в Якутске уже давно не велось. "Существующий номерной фонд не всегда позволяет комфортно разместить гостей, особенно в дни больших туристических событий и деловых мероприятий" — говорится в сообщении.

В настоящее время у Cosmos Hotel Group нет гостиниц в регионах Дальнего Востока РФ. Самые восточные располагаются в Сибири — в Новосибирске и на Алтае.

В портфель Cosmos Hotel Group входят свыше 20 отелей в 16 городах в России. Общий номерной фонд активов под управлением Cosmos Hotel Group превышает 5 тыс. единиц.

Как сообщалось ранее, в 2021 году глава Якутии Айсен Николаев и теперь уже бывший руководитель Ростуризма Зарина Догузова на полях Восточного экономического форума анонсировали масштабный инвестиционный проект строительства в Якутске гостиничного комплекса. Его стоимость оценивалась почти в 1,5 млрд рублей.