"У нас отмечается снижение общего объема перевозок по сравнению с январем прошлого года примерно на 11%. Но это никак не связано с возможностями авиакомпаний. Прошлый январь — это был досанкционнный январь, и были очень интенсивные международные перевозки. Мы считаем, что это очень неплохой результат", — сказал Нерадько журналистам во вторник.

В январе 2022 года авиакомпании РФ перевезли 8,1 млн пассажиров.

После введения антироссийских санкций в феврале прошлого года Росавиация перестала публиковать ежемесячную статистику работы воздушного транспорта.

По данным Росстата, в 2022 году авиакомпании РФ перевезли 95,2 млн человек (-14%). В 2023 году, по прогнозу Минтранса, совокупный пассажиропоток авиакомпаний составит 101 млн человек, что на 6% больше показателя 2022 года.