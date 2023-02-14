«31-летний гражданин Германии по имени Марсель украл у российской туристки дорогие солнечные очки в иммиграционном офисе провинции Сураттхани на юге Таиланда, куда оба отдыхающих пришли продлевать визы. Женщина оставила их на стуле, когда подошла ее очередь, и немецкий путешественник забрал аксессуар», — пишет издание.

Как отмечает газета, россиянка сообщила об инциденте в туристическую полицию, уточнив, что ее солнцезащитные очки стоили около $800.

Полиция посмотрела записи с камер видеонаблюдения и вычислила вора. Марселя арестовали на следующий день на курорте на острове Пханган. Солнцезащитные очки были в его сумке, однако немец заявил, что не знал, кому вещь принадлежит и просто подобрал ее.

Как сообщает The Thaiger, немецкий турист признал себя виновным в краже в государственном учреждении. Полиция доставила иностранца в полицейский участок на острове Пханган для дальнейшего судебного разбирательства.