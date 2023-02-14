"В таких же объемах примерно, как это происходило в прошлом году. Методику расчета (субсидий — ИФ) и проект постановления мы отправили в Минтранс. Там логика та же: у нас базовый 2021 год, и от него мы отталкиваемся, чтобы компенсировать расходы закрытых аэропортов", — сказал Нерадько журналистам во вторник.

"Сейчас мы посчитали (объем субсидий — ИФ) за декабрь — март", — добавил он. Из соображений безопасности с 24 февраля прошлого года приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Для поддержки их финансового состояния в прошлом году правительство выделило им 7,6 млрд руб.