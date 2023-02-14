"Сейчас аэропорт "Грабцево" — успешный аэропорт с международным статусом, откуда выполняются полеты во многие государства. На очереди — открытие полетов из "Грабцево" в Минск", — сказал Нерадько на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Как уточнили "Интерфаксу" в региональном министерстве транспорта, совершать полеты по маршруту Калуга-Минск-Калуга планирует авиакомпания "Азимут".

"АО "Авиакомпания "Азимут" подтвердила готовность возобновить авиасообщение по международному регулярному маршруту Калуга-Минск в мае 2023 года", — сообщили "Интерфаксу" в министерстве.

В настоящее время из калужского аэропорта летает только авиакомпания "Азимут". Полеты выполняются в Ереван, Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные воды.

В ноябре 2021 года "Азимут" уже открывал рейс из Калуги в Минск, позже это направление было закрыто. В настоящее время Белоруссия отсутствует в маршрутной сети авиакомпании.

В пресс-службе перевозчика планы полетов в Минск пока не прокомментировали.

АО "Международный аэропорт "Калуга" на 100% принадлежит министерству транспорта Калужской области. Аэропорт создан на базе закрытого в 2001 году аэропорта "Грабцево" в черте Калуги. Полеты возобновлены с 2014 года, в 2015 году аэропорт получил статус международного.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Парк компании состоит из российских самолетов Superjet 100.