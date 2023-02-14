В результате инцидента водитель и пассажир квадроцикла доставлены в больницу.

"По предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение водителем квадроцикла правил дорожного движения", — говорится в сообщении.

Свою проверку по факту инцидента проводят следователи. Как сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, она организована по ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

По данным ведомства, в настоящее время угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.