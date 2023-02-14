Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $673 млн, или $2,12 в расчете на акцию, по сравнению с $468 млн, или $1,42 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль поднялась до $1,96 на акцию с $1,3.

Выручка подскочила на 33,2% и достигла $5,923 млрд против $4,446 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,83 на акцию при выручке в $5,37 млрд.

Выручка в расчете на номер (RevPAR) без учета изменения курсов обмена валют в минувшем квартале повысилась на 28,8% в годовом выражении, в том числе в США и Канаде показатель вырос на 23,6%, на международных рынках — на 45,1%. По сравнению с четвертым кварталом допандемийного 2019 года общая RevPAR поднялась на 4,6%, в США и Канаде — на 5,2%, на международных рынках — на 3,4%.

В 2022 году число номеров в гостиницах компании по всему миру увеличилось более чем на 65 тыс.

Marriott в прошлом году вернула акционерам $2,9 млрд, в том числе за счет выкупа 16,8 млн своих акций на сумму $2,6 млрд.

Компания прогнозирует рост RevPAR в первом квартале на 30-32%, по итогам всего 2023 года — на 6-11%. Ожидается также, что скорректированная прибыль в январе-марте будет находиться в диапазоне $1,82-1,88 на акцию.

Консенсус-прогноз для прибыли предполагает $1,65 на акцию.

Котировки Marriott в ходе предварительных торгов во вторник растут на 0,4%. Капитализация компании за последние три месяца увеличилась на 7,8% (до $54,3 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite поднялся на 6,2%.

Marriott International управляет свыше 8,3 тыс. гостиниц в 138 странах под 30 брендами. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.