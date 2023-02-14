"Специалистами установлено, что система углегасителей в кафе на нижнем этаже была неисправна, в результате искры от разведенных в мангале углей попали в вентиляцию, где произошло воспламенение жировых отложений, и по вентиляции огонь очень быстро распространился на большую площадь", — говорится в сообщении.

Пожар в деревянном двухэтажном здании в зоне исторической застройки "130-й квартал" ("Иркутская слобода") потушили на площади 100 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Люди эвакуировались до приезда пожарных.

Помимо кафе, в здании располагаются еще несколько организаций, в том числе магазины.