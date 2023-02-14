"У нас в этом году небольшой юбилей. Оказалось, что в Павловске масленицу последние 50 лет проводят без перерыва — с 1973 года", — сказала Ермакова.

На этот раз гулянья в субботу, 25 февраля, решено сделать исключительно детскими: ожидаются мастер-классы для детей по изготовлению кукол, конкурсы самодельных чучел, парад маслениц, выступления детских коллективов.

"Обязательно будут молодецкие забавы в оба дня, для детей программа попроще, но тоже тянем канаты, метаем валенки в цель. В воскресенье будут серьезные забавы для мужчин и женщин, например, на скорость будем пилить бревна. Обязательно будут выступать дрессированные животные, уже были и собаки, и свиньи, а в этом году будет, среди прочего, дрессированный петух, который, думаю, нам весну и возвестит", — сказала Ермакова.

В воскресенье в 16:30 начнется фаер-шоу от коллектива "Гардарика", в кульминационный момент артисты огнеметами подожгут большое масленичное чучело, сделанное руками сотрудников музея-заповедника. Также запланирован костер.

"Масленица у нас в высоту четыре метра, а костер — еще больше", — обещала Ермакова.

Другие петербургские музеи также подготовили особые программы на масленичной неделе. Так, Российский этнографический музей запланировал интерактивные детские экскурсии "Как на масляной неделе", а также экскурсии для взрослых, посвященные Масленице в системе народных праздников русской деревни.

Государственный музей истории религии в этом году намерен обратиться в целом к феномену солнца в различных религиях и верованиях в рамках программы "Масленица — солнечная схватка". С посетителями обсудят приключения культурных и религиозных героев, которые так или иначе связаны с солнцем: древнегреческого бога Аполлона, древнеегипетского бога Ра, бившегося с Апопом, солнечной принцессы Аматэрасу из японской мифологии.

Как сообщалось, центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове в Петербурге также подготовил программу гуляний "Шуми, Масленица!" с традиционным сожжением чучела 26 февраля, где ожидают порядка 20 тысяч человек.